Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Милонов, поскольку страна борется с распространением коронавирусной инфекции, то перед всеми стоит задача «повышения темпов вакцинирования среди всех слоёв населения».

По его словам, вакцинирование является единственной действенной мерой, которая позволит «скорее преодолеть все негативные последствия пандемии».

Повышение доверия к отечественным вакцинам и создание благоприятных условий для вакцинации соответствует интересам как государства, так и всех его граждан, добавил депутат.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции совершенно безвредны.