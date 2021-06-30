Путин назвал безвредными все российские вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции совершенно безвредны.

Он не согласился с мнением ведущей о том, что, раз он сам привился «Спутником V», необходимо вакцинироваться этой вакциной.

«Нет, совсем не обязательно. Есть, я повторяю, «ЭпиВакКорона» «Вектора» — она зато не вызывает даже температуры», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что от этой вакцины реакций нет никаких, человек даже не замечает, что он прививку сделал. Он объяснил, что это тоже важно для некоторых людей.

Путин подчеркнул, что все российские вакцины «абсолютно безвредны».

Он отметил, что болеть коронавирусом опасно для жизни, а прививка не представляет опасности.

«Нет ни одного серьёзного осложнения у нас», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».