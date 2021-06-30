Путин назвал безвредными все российские вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции совершенно безвредны.
Путин назвал безвредными все российские вакцины от коронавируса
  • Reuters

Он не согласился с мнением ведущей о том, что, раз он сам привился «Спутником V», необходимо вакцинироваться этой вакциной.

«Нет, совсем не обязательно. Есть, я повторяю, «ЭпиВакКорона» «Вектора» — она зато не вызывает даже температуры», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что от этой вакцины реакций нет никаких, человек даже не замечает, что он прививку сделал. Он объяснил, что это тоже важно для некоторых людей.

Путин подчеркнул, что все российские вакцины «абсолютно безвредны».

Он отметил, что болеть коронавирусом опасно для жизни, а прививка не представляет опасности.

«Нет ни одного серьёзного осложнения у нас», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить