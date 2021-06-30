Путин сообщил, что привился «Спутником V»

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».

«Принял для себя решение привиться... «Спутником V», тем более что вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий», — сообщил президент.

Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.