Путин сообщил, что привился «Спутником V»
- РИА Новости
«Принял для себя решение привиться... «Спутником V», тем более что вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий», — сообщил президент.
Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.