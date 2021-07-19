Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса.
Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса
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«Появился ряд новых симптомов, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления, сходные с ангиной, и ряд других», — сказал он в эфире «Россия 24».

Министр также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно вдвое быстрее.

«Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам»,— сказал Мурашко.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов отметил, что нарушение обоняния и вкуса наблюдается у меньшего числа заболевших штаммом коронавируса «дельта».

Также замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «дельта» способен поразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.

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