Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о новых симптомах коронавируса.

«Появился ряд новых симптомов, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления, сходные с ангиной, и ряд других», — сказал он в эфире «Россия 24».

Министр также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно вдвое быстрее.

«Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам»,— сказал Мурашко.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов отметил, что нарушение обоняния и вкуса наблюдается у меньшего числа заболевших штаммом коронавируса «дельта».

Также замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «дельта» способен поразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.