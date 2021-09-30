«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный»: в России привились от COVID-19 почти 50 млн человек

Власти России видят, что в стране стремительно растут показатели по коронавирусу, однако на федеральном уровне каких-либо решений о введении дополнительных ограничений не принималось, заявил Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что в стране по-прежнему недостаточный уровень вакцинации населения. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, первым компонентом привиты более 49 млн человек. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, подъём уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 56 регионах страны.

Ситуация с COVID-19 в России является напряжённой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», — сказал Мишустин, добавив, что правительство выделит свыше 5 млрд рублей на бесплатные медикаменты для больных с диагнозом «коронавирус».

В общей сложности в России под наблюдением медиков находятся 900 тыс. пациентов с COVID-19, указал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения каких-либо ограничительных мер, констатировал, что власти видят, что «идёт волна, она нарастает, поэтому, конечно же, регионам придётся реагировать».

«Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — констатировал он.

При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова указала, что в последние три недели наблюдается подъём уровня заболеваемости COVID-19: «Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56».

По её словам, в сентябре 97% случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «дельта».

За прошедшие сутки в России выявлено 23 888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 18 826 человек. Также зафиксировано 867 летальных исходов — третий день подряд в РФ обновляется максимальный показатель с начала пандемии.

Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), Самарской (607), Воронежской (566), Нижегородской (563), Свердловской (526) областях.

Всего в стране выявлено 7 511 026 случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 6 672 767 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 207 255 человек.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 191,5 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 526 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,29 млн человек.

Вопрос вакцинации

В ходе президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил о том, что первым компонентом привиты уже более 49 млн человек, тогда как полностью привились свыше 40 млн человек». При этом «более 1,5 млн граждан Российской Федерации вакцинированы «Спутником Лайт».

«Запасов вакцины — более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцин на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации», — добавил он.

Глава Минздрава также сообщил о завершении клинических исследований третьей фазы вакцины «Спутник V» с участием пациентов старше 60 лет: «Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, идёт подготовка сегодня итогового отчёта».

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что за три последних месяца в России было выпущено 110 млн полных комплектов доз вакцин, из которых почти 65 млн приходится на «Спутник V».

«В целом по четырём вакцинам, включая масштабирование по «Спутнику Лайт», прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 млн комплектов полных доз», — заметил он.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России «уровень вакцинации по-прежнему недостаточный».

«При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны. Была развёрнута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться. Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, — это прививка», — сказал Песков.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Владимир Путин введение ограничительных мер для тех, кто не прививается, он напомнил: «Президент неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер, необязательный характер».

«Специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому — я говорю здесь про все страны мира вкупе — будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — добавил официальный представитель Кремля.

Новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19 в Москве

Власти Москвы утвердили новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба городского департамента здравоохранения.

С 1 октября москвичи с симптомами ОРВИ должны в обязательном порядке пройти экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 — оно позволяет за 10—20 минут с высокой долей вероятности диагностировать коронавирус. При этом тестировать также будут тех, кто проживает с больным ОРВИ, если у того результат окажется положительным.

«Положительный результат будет считаться подтверждённым случаем заболевания, и таким пациентам сразу будет определена схема лечения и выданы лекарственные препараты», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Как заметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова, в июле в тестовом режиме было запущено экспресс-тестирование для пациентов с симптомами ОРВИ на антиген к COVID-19.

«У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР», — сказала она.

По её словам, новый алгоритм было решено утвердить, учитывая высокую эффективность подобного тестирования и на фоне роста уровня заболеваемости.

«Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 октября», — пояснила заммэра столицы.