Мурашко: все барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день все барьеры для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.
Мурашко: все барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты
  • РИА Новости

«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в настоящее время для регистрации остались некоторые административные процедуры.

«Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг (это всё-таки административная процедура), и это будет рассматриваться», — добавил министр.

1 октября сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко провёл переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Женеве.

Гебрейесус назвал переговоры конструктивными.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса заявлял, что вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения был приостановлен до новой инспекции одного из заводов-производителей.

Сенатор Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

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