Замглавы РАНО рассказал о ситуации с одобрением «Спутника V» в ВОЗ

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса заявил, что вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения приостановлен до новой инспекции одного из заводов-производителей.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш заявил, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V».

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейскому регулятору требуются дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что процедура одобрения «Спутника V» ВОЗ скоро завершится.

В июне в Минпромторге России сообщили, что делегация ВОЗ проверила четыре из семи площадок по производству «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них. В министерстве отметили, что проводят работу по устранению замечаний.

Также в Минпромторге заявляли, что результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V».