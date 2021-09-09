В EMA заявили о необходимости получения дополнительных данных по «Спутнику V»

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейскому регулятору требуются дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Что касается вакцин «Спутник V» и Sinovac, то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в РФПИ сообщили, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».