В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в EMA

В РФПИ сообщили, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) «идёт в положительном и профессиональном ключе».

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале вакцины.

Отмечается, что «все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика)».

«По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — говорится в сообщении.

Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».

Позднее в ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации.

Отмечалось, что признание Еврокомиссией сертификатов о вакцинации Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V», не означает одобрения в Евросоюзе российского препарата.