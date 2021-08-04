В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в EMA
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале вакцины.
Отмечается, что «все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика)».
«По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — говорится в сообщении.
Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».
Позднее в ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации.
Отмечалось, что признание Еврокомиссией сертификатов о вакцинации Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V», не означает одобрения в Евросоюзе российского препарата.