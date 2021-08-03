В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V»
- © РИА Новости / Алессандро Рота
Об этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.
«Европейская комиссия признаёт сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», — говорится в заявлении.
BREAKING: The EU Commission recognizes San Marino vaccination certificate. #SanMarino vaccine certificate is now valid throughout the EU and in the countries of Schengen area.— Sputnik V (@sputnikvaccine) August 3, 2021
Ранее в РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино.
Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.