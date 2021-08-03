В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V»

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Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».
В ЕС признали сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V»
  • © РИА Новости / Алессандро Рота

Об этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил в официальном аккаунте вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Европейская комиссия признаёт сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», — говорится в заявлении.

Ранее в РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

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