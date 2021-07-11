В РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокие показатели безопасности во время вакцинации в Сан-Марино, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ заявили о высоких показателях безопасности «Спутника V» в Сан-Марино
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Российский фонд прямых инвестиций, инвестор российской вакцины против коронавируса «Спутник V», объявляет о публикации позитивных данных по безопасности препарата в ходе вакцинации населения в Сан-Марино в журнале EClinicalMedicine (издаётся ведущим медицинским журналом The Lancet)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее исследование о безопасности вакцины было проведено в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля 2021 года. Экспертами была проведена количественная оценка частоты возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами.

«Случаев смерти или госпитализации не зарегистрировано. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были лёгкими или умеренными и (или) длились менее двух дней», — указывается в заявлении.

Ранее индонезийское агентство по лекарственным препаратам дало положительный отзыв на российскую вакцину «Спутник V».

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

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