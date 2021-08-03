В ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации

Признание Еврокомиссией (ЕК) сертификатов о вакцинации Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V», не означает одобрения в Евросоюзе российского препарата.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

Он сообщил, что Еврокомиссия «не одобряла никаких вакцин путём принятия решения об эквивалентности COVID-сертификатов».

В ЕК добавили, что каждая европейская страна должна самостоятельно принимать решение о том, признавать ли сертификаты Сан-Марино о вакцинации «Спутником V» на своей территории.

Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».