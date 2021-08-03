В ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации

Короткая ссылка
Признание Еврокомиссией (ЕК) сертификатов о вакцинации Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V», не означает одобрения в Евросоюзе российского препарата.
В ЕК разъяснили ситуацию с признанием сертификатов Сан-Марино о вакцинации
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

Он сообщил, что Еврокомиссия «не одобряла никаких вакцин путём принятия решения об эквивалентности COVID-сертификатов».

В ЕК добавили, что каждая европейская страна должна самостоятельно принимать решение о том, признавать ли сертификаты Сан-Марино о вакцинации «Спутником V» на своей территории.

Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить