В ВОЗ рассказали о ситуации с оценкой «Спутника V»

Старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ, рассказал о ситуации с оценкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он отметил, что «ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V».

«Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейскому регулятору требуются дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ВОЗ.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.