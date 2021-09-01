Глава МИД Венгрии прокомментировал процедуру одобрения ВОЗ «Спутника V»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», — цитирует ТАСС Сийярто.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение РФПИ о том, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.