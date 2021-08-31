РФПИ: Словакия использовала всю поставленную в начале года вакцину «Спутник V»
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- РИА Новости
Как рассказали ТАСС в пресс-службе, дополнительные поставки в рамках контракта не планируются.
Там отметили, что против препарата, эффективность и безопасность которого подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру, в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы.
Ранее словацкий Минздрав заявил, что в стране завершается вакцинация «Спутником V».
Вакцину начали применять там 7 июня, регистрация на вакцинацию была завершена 30 июня. Привиться выразили желание свыше 15 тыс. жителей, в том числе вице-премьер и глава Минфина.