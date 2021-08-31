В Словакии завершается вакцинация «Спутником V»

В Словакии завершается использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Минздраве республики.

«Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», — сказали ТАСС в ведомстве.

Из-за различных проволочек вакцинация «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня. Значительная часть населения к тому времени или уже сделала прививки другими препаратами, или зарегистрировалась на них.

Регистрация была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии заканчивается 31 августа.

Привиться «Спутником V» выразили выразили желание более 15 тыс. жителей страны, включая вице-премьера и главу Минфина.