Аналитик прокомментировал ситуацию с использованием «Спутника V» в Словакии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о том, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.

Как подчеркнул Оленченко, вопросы здравоохранения, в частности, в Словакии, «становятся заложниками внутриполитической борьбы».

«Эта борьба характеризуется тем, что политические ориентиры разных сил ставятся выше вопросов благосостояния населения и применяются различного рода манёвры. Отношение к российской вакцине «Спутник V» несколько раз менялось… Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: поставленная вакцина использована, она использована эффективно и пользовалась популярностью среди словацкого населения. В то же время ряд политиков тем не менее высказывали в адрес России претензии… Эта двусмысленность словацких нынешних реалий говорит не в их пользу», — отметил эксперт.

Специалист выразил надежду на то, что «период неуклюжего политического маневрирования» со стороны Словакии быстро завершится.

«И мы вернёмся к нормальному и естественному состоянию двусторонних отношений», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Словакия использовала всю вакцину «Спутник V» из партии, поставленной в начале года.

В РФПИ отметили, что против препарата, эффективность и безопасность которого подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру, в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы.