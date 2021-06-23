ВОЗ провела инспекцию площадок по производству «Спутника V» в России

Результаты инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V», заявили в Минпромторге России. Как отметили в ведомстве, делегация проверила четыре производственных площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них. Минпромторг уже проводит работу по устранению замечаний.

Пресс-служба министерства сообщила, что «Спутник V» в России производится на семи площадках: филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», АО «Биннофарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

«Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным», — заявили в Минпромторге.

Как уточняется, внеплановые проверки уфимской площадки были организованы до публикации соответствующего сообщения ВОЗ.

«В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний; по её окончании специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Росздравнадзора.