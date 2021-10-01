Мурашко и директор ВОЗ обсудили борьбу с пандемией COVID-19
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«Обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне», — цитирует ТАСС Кузнецова.
Как отмечается, в Женеве Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ.
По словам помощника министра, в программе рабочего визита главы Минздрава запланирован «ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения».
Он добавил, что стороны «обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации».
Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш рассказал о ситуации с оценкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».