Мурашко и директор ВОЗ обсудили борьбу с пандемией COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко провёл переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Женеве. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Мурашко и директор ВОЗ обсудили борьбу с пандемией COVID-19
  • AP

«Обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Как отмечается, в Женеве Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ. 

По словам помощника министра, в программе рабочего визита главы Минздрава запланирован «ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения».

Он добавил, что стороны «обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации».

Ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш рассказал о ситуации с оценкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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