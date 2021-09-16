В Совфеде прокомментировали ситуацию с процессом одобрения «Спутника V» в ВОЗ

Сенатор Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что ситуация требует дополнительного разъяснения, поэтому есть смысл сделать запрос в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве.

«Думаю, что мы обсудим этот вопрос с международным комитетом и примем решение», — отметил Круглый.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса сообщил, что вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения приостановлен до новой инспекции одного из заводов-производителей.