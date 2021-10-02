Глава ВОЗ назвал конструктивной встречу с Мурашко в Женеве

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность главе Минздрава России Михаилу Мурашко за переговоры в Женеве, назвав их конструктивными.

«Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По словам Гебрейесуса, в рамках переговоров обсуждались такие инициативы ВОЗ, как создание академии в Лионе, биохаба в Швейцарии и центра данных о пандемиях в Берлине. Также Мурашко обсудил с главой организации процесс признания ВОЗ вакцин от коронавируса для экстренного применения.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России принял участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ.