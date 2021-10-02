Глава ВОЗ назвал конструктивной встречу с Мурашко в Женеве

Короткая ссылка
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность главе Минздрава России Михаилу Мурашко за переговоры в Женеве, назвав их конструктивными.
Глава ВОЗ назвал конструктивной встречу с Мурашко в Женеве
  • Reuters
  • © Fabrice Coffrini

«Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По словам Гебрейесуса, в рамках переговоров обсуждались такие инициативы ВОЗ, как создание академии в Лионе, биохаба в Швейцарии и центра данных о пандемиях в Берлине. Также Мурашко обсудил с главой организации процесс признания ВОЗ вакцин от коронавируса для экстренного применения.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России принял участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить