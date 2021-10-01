Иммунолог Крючков оценил возможность заболеть коронавирусом и гриппом одновременно

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

Протекание болезни в таком случае будет у некоторых групп населения особенно тяжёлым, рассказал он в беседе с ФАН.

«Всё зависит от заболеваемости гриппом и заболеваемости COVID-19 в конкретный период времени. Дело в том, что в прошлый сезон гриппа практически не было, поэтому и заразиться двумя заболеваниями было нереально. В данный сезон гриппа побольше будет, но меньше, чем в обычный. У нас два новых штамма, которые раньше не циркулировали, при этом иммунитет потерян ещё с прошлого сезона, поэтому вероятность заразиться коронавирусом и гриппом есть», — рассказал иммунолог.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.