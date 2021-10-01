Пульмонолог дал рекомендации по использованию пульсоксиметра

Пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко дал рекомендации по использованию пульсоксиметра.

«Это необходимая вещь так же, как тонометр. Грамотное самонаблюдение не во вред. В ситуации пандемии очень хорошо, если основная часть населения будет ориентирована на то, какие цифры считать за норму», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, число дыханий должно быть до 20 в минуту, а свыше — это уже одышка.

Как пояснил Карабиненко, нормальные цифры пульсоксиметрического измерения — от 94 до 99%.

«То, что ниже 94% и не ниже 92%, — это пограничное состояние, когда дыхательные системы находятся в напряжении, ещё не требует никаких особых условий содержания человека, но уже показатель, что может быть какое-то неблагополучие в дальнейшем без контроля», — сказал эксперт.

Он добавил, что на остальные изменения нужно обратить внимание, когда они ниже нормы, то есть ниже 90%.

«Для того чтобы люди ориентировались на какие-то показатели, они должны консультироваться с врачом. Если человек получил результаты, которые не знает, как трактовать, он должен связаться с лечащим врачом или компетентными людьми», — заключил Карабиненко.

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