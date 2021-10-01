Пульмонолог дал рекомендации по использованию пульсоксиметра

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Пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко дал рекомендации по использованию пульсоксиметра.
Пульмонолог дал рекомендации по использованию пульсоксиметра
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Это необходимая вещь так же, как тонометр. Грамотное самонаблюдение не во вред. В ситуации пандемии очень хорошо, если основная часть населения будет ориентирована на то, какие цифры считать за норму», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, число дыханий должно быть до 20 в минуту, а свыше — это уже одышка.

Как пояснил Карабиненко, нормальные цифры пульсоксиметрического измерения — от 94 до 99%.

«То, что ниже 94% и не ниже 92%, — это пограничное состояние, когда дыхательные системы находятся в напряжении, ещё не требует никаких особых условий содержания человека, но уже показатель, что может быть какое-то неблагополучие в дальнейшем без контроля», — сказал эксперт.

Он добавил, что на остальные изменения нужно обратить внимание, когда они ниже нормы, то есть ниже 90%.

«Для того чтобы люди ориентировались на какие-то показатели, они должны консультироваться с врачом. Если человек получил результаты, которые не знает, как трактовать, он должен связаться с лечащим врачом или компетентными людьми», — заключил Карабиненко.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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