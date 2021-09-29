Терапевт Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.
Терапевт Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома
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«Постковидный синдром встречается у значительного числа людей. В основном он течёт не очень долго, около четырёх недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от 12 недель и дольше», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил Водовозов, последствия могут быть двух видов. Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, второе — появление каких-то новых патологий.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то проявления постковида либо уменьшаются, либо уходят совсем», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, к настоящему времени это не подтверждено в масштабных исследованиях, но соответствующие данные накапливаются по всему миру.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, высказался в беседе с НСН об иммунитете у переболевших COVID-19.

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