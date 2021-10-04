«Были вопросы по досье»: Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V»

У Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V», заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что вопросы были лишь по пакету документов, который прилагался к вакцине. Ранее Мурашко отмечал, что уже устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины в ВОЗ. Между тем в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний считают, что в будущем появится вирус, который может вновь спровоцировать пандемию, и призвал выработать принципы борьбы с этой угрозой.

У Всемирной организации здравоохранения нет претензий к отечественной вакцине «Спутник V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед». По его словам, вопросы касались исключительно документации к препарату.

«К продукту претензий нет, были вопросы по досье», — сказал Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что у ВОЗ возникли вопросы к сформированному пакету документов, который прилагался к «Спутнику V».

2 октября Мурашко заявил, что сейчас устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения. По его словам, этот факт был подтверждён гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

На данный момент отечественный препарат зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Между тем Министерство здравоохранения Катара включило российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» и препарат китайской фирмы Sinovac в список одобренных для прибывающих на территорию эмирата. Обновления о правилах посещения страны вступят в силу 6 октября.

«Обновлён перечень утверждённых вакцин, в него включены вакцины «Спутник V» и Sinopharm», — говорится в сообщении Минздрава Катара.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций отметили, что ПЦР-тест перед поездкой в Катар больше не является обязательным для полностью вакцинированных граждан эмирата и путешественников, прибывающих из стран зелёного списка, в который входит Россия.

Отныне лицам, вакцинированным «Спутником V», необходимо пройти ПЦР-тест в течение 36 часов с момента прибытия.

Предотвращение пандемий в будущем

В будущем человечество непременно столкнётся с так называемым вирусом Х, который может привести к пандемии, как SARS-CoV-2. Об этом заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в рамках онлайн-форума «Наука и технологии в обществе». Он добавил, что параметры этого вируса в данный момент никому не известны — как и сроки, и место его происхождения.

При этом, по мнению Гао Фу, в настоящее время человечество борется не только с пандемией коронавирусной инфекции, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются». В связи с этим он предложил установить определённые принципы решения проблем, связанных с пандемиями, в будущем.

«В связи с чем я предлагаю принцип четырёх C: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — сказал Гао Фу, чьи слова приводит РИА Новости.

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В свою очередь, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи также призвал принять меры по подготовке «к следующей неминуемой пандемии», передаёт ТАСС.

Так, он предложил определить «приоритетные патогены», способные вызвать пандемию, улучшить методы создания вакцин, использовать информацию, полученную в ходе исследования вирусов, которые относятся к тому же семейству, что и вызвавший пандемию, а также продолжить работу по улучшению компонентов терапевтических препаратов, ранее применявшихся против возбудителей болезней.

В сентябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что у стран мира должен быть чёткий план действий на случай чрезвычайных ситуаций наподобие пандемии коронавируса.

«Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — да. Поэтому надо очень серьёзные сделать выводы. Как научные, так и организационные», — говорил он.

В марте 2021 года лидеры более 20 государств и международных организаций выступили за разработку международного договора для борьбы с пандемиями. В его поддержку высказались канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Такое новое коллективное обязательство станет важной вехой на пути противодействия пандемиям на самом высоком политическом уровне», — указывалось в совместном заявлении.

В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2. Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения сообщили власти китайского города Ухань.

В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. 11 марта 2020 года ВОЗ назвала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру почти достигло 235 млн.

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса после США (43,6 млн), Индии (33,8 млн), Бразилии (21,4 млн) и Великобритании (7,9 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,8 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (701 тыс.), Бразилии (598 тыс.) и Индии (449 тыс.).