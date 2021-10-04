В КНР предупредили о возможности появления нового вируса

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил о своей уверенности в том, что в будущем человечество столкнётся с новым вирусом, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.

По его словам, в будущем человечество неизбежно столкнётся с «вирусом X».

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырёх C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — цитирует РИА Новости эксперта.

Он добавил, что особую важность имеет обмен информацией, так как именно обмен информацией со стороны КНР позволил учёным мира в сжатые сроки приступить к разработке вакцины.

Ранее учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует для более лёгкого распространения по воздуху.