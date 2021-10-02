Учёные рассказали об эволюции коронавируса для лучшего распространения по воздуху

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Учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует для более лёгкого распространения по воздуху. Об этом сообщила газета The New York Times.
Учёные рассказали об эволюции коронавируса для лучшего распространения по воздуху
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В исследовании утверждается, что вирус эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путём.

Специалисты полагают, что COVID-19 распространяется через «крупные капли, которые быстро оседают на пол», и через гораздо меньшие капли. Именно они могут преодолевать большие дистанции внутри помещения и попадать прямо в лёгкие, где вирус особенно опасен.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о мутациях коронавируса.

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