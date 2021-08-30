Вирусолог Аграновский высказался о мутациях коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о мутациях коронавируса.

«Вирусы эволюционируют постоянно... SARS-CoV-2 не меняется так, что один вирус заменяет другой. Эти изменения чаще всего нейтральны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, еженедельные изменения совершенно ожидаемы и понятны учёными.

«Но шанс возникновения новой особо опасной формы SARS-CoV-2 очень мал», — пояснил Аграновский.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.