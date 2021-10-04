Роспотребнадзор открывает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для всех российских регионов.

«4 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации начнет работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты расскажут об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ.

Также будет доступна информация о том, где сделать вакцину и как подготовиться к вакцинированию.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что заболевание коронавирусом ослабляет организм, вследствие чего риск заразиться ОРВИ увеличивается.