Роспотребнадзор открывает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
«4 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации начнет работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты расскажут об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ.
Также будет доступна информация о том, где сделать вакцину и как подготовиться к вакцинированию.
Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что заболевание коронавирусом ослабляет организм, вследствие чего риск заразиться ОРВИ увеличивается.