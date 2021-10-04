Эксперт заявил о повышенном риске заболевания ОРВИ после COVID-19

Заболевание коронавирусом ослабляет организм, вследствие чего риск заразиться ОРВИ увеличивается, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — цитирует ТАСС Исаева.

По его словам, при заболевании коронавирусом возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты.

Он отметил, что, по мнению многих иммунологов, некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.