Эксперт заявил о повышенном риске заболевания ОРВИ после COVID-19
«COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — цитирует ТАСС Исаева.
По его словам, при заболевании коронавирусом возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты.
Он отметил, что, по мнению многих иммунологов, некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.