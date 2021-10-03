«Ковид все прогнозы обманывает»: в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 25 769 случаев коронавируса, выздоровел 15 391 пациент, 890 скончались. С начала пандемии в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 7 586 536 человек, почти 210 тыс. умерли от осложнений. По словам главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, дальнейшее развитие ситуации с заболеваемостью не поддаётся точной оценке, поскольку COVID-19 «обманывает прогнозы».

Развитие ситуации с распространением COVID-19 не поддаётся точной оценке, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Так он прокомментировал вопрос журналиста Павла Зарубина о том, будет ли новая волна коронавируса такой же сильной, как осенью 2020 года.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал врач в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Согласно последним данным, за минувшие сутки в РФ выявлено 25 769 случаев коронавируса. 15 391 человек полностью выздоровел, 890 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Это новый суточный максимум по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране с начала пандемии.

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За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 586 536 человек, из них 6 725 965 полностью выздоровели. Количество летальных исходов достигло 209 918. По сообщению Роспотребнадзора, проведено свыше 193,2 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 557 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,3 млн человек.

По информации оперштаба, в Москве выявлено 4294 новых случая заболевания коронавирусом, 962 человека госпитализированы, скончались 65 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 393 человека.

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус был подтверждён у 2463 человек, в Подмосковье — у 1646. Более 500 новых заболевших также зарегистрировано в Самарской (620), Воронежской (591), Нижегородской (588), Свердловской (535) и Ростовской (509) областях, а также в Пермском крае (507).

Работа школ в условиях пандемии

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует массового закрытия школ из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что по всей стране из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. По его словам, каждый регион самостоятельно принимает решение о необходимости введения подобных ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Эксперты — о гриппе и симптомах коронавируса

Заболевание коронавирусом SARS-CoV-2 не вызывает специфических симптомов, которые могли бы однозначно определить его, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём», — сказал эксперт.

По его словам, в отличие от COVID-19, грипп имеет более-менее очерченную картину течения, но при лёгких формах и его невозможно дифференцировать «на глаз».

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Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что и при коронавирусе, и при гриппе очень важно своевременно начать лечение. Горелов отметил, что применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяет тяжесть его течения.

«Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — заявил Горелов.

Кроме того, он призвал соблюдать все меры предосторожности: носить маски в общественных местах, придерживаться социальной дистанции и следить за гигиеной рук. В случае плохого самочувствия Горелов призвал «не геройствовать», а оставаться дома, чтобы избежать вероятности заражения окружающих.

Эксперты также высказались об одном из самых известных симптомов при заражении коронавирусом — потере обоняния. Как рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, этот признак не является определяющим для COVID-19.

«Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на десятый день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше», — цитирует Исаева ТАСС.

Он добавил, что при заражении штаммами «дельта» и «дельта плюс» по сравнению с уханьским вариантом вируса выросло число пациентов, у которых не наблюдается проблем с обонянием. По словам Исаева, при заболевании штаммами 2020 года этот симптом не встречался в 20% случаев, а сейчас доля пациентов с таким течением болезни может быть ещё больше, полагает эксперт.

«Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее», — отметил Исаев.