Мурашко рассказал о встрече представителей стран — членов ВОЗ по коронавирусу
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Он отметил, что «на Африканском континенте вакцинировано не более 4% населения», специалисты также обсудили ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Латинской Америке и Азии.
«Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном пути по стабилизации ситуации», — приводит ТАСС слова Мурашко на брифинге для журналистов в Женеве.
Ещё одной темой переговоров, как сообщил глава Минздрава, стала проблема доступа к вакцинам от COVID-19 на планете.
Ранее Мурашко заявил, что Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.