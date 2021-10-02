Мурашко рассказал о встрече представителей стран — членов ВОЗ по коронавирусу

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на встрече представителей стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсуждались вопросы финансирования организации и инициативы по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что «на Африканском континенте вакцинировано не более 4% населения», специалисты также обсудили ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в Латинской Америке и Азии.

«Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном пути по стабилизации ситуации», — приводит ТАСС слова Мурашко на брифинге для журналистов в Женеве.

Ещё одной темой переговоров, как сообщил глава Минздрава, стала проблема доступа к вакцинам от COVID-19 на планете.

Ранее Мурашко заявил, что Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.