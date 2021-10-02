Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсудили в субботу в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.
Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации
  • РИА Новости

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что диалог по этому направлению будет продолжен.

«Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернёмся к этому разговору», — добавил Мурашко.

1 октября сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко провёл переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Женеве.

По словам Мурашко, на сегодняшний день все барьеры для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались административные процедуры.

Ранее американские СМИ сообщали, что новые правила въезда в США, которые будут действовать с ноября, будут разрешать въезд в страну только людям, привитым препаратами, одобренными американским медрегулятором либо ВОЗ.

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