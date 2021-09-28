WP: в США могут отказать во въезде привитым «Спутником V»
- Reuters
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Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффри Зиентс заявил, что власти Соединённых Штатов снимут ограничения на въезд для иностранных туристов, при выполнении двух условий: быть полностью вакцинированными и сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение трёх дней после въезда.
Отмечается, что полная вакцинация должна быть произведена вакцинами, признанными в США либо в ВОЗ.
«Спутник V» ими ещё не одобрен.
Как пишет РБК, новые правила могут закрыть въезд в США и гражданам, привитым другими вакцинами, не получившими одобрения ВОЗ или регуляторов США. Среди них индийский препарат Covaxin, разработанный компанией Bharat Biotech.
Ранее сообщалось, что США ослабят требования для полностью вакцинированных туристов с ноября 2021 года.