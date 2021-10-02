Бердымухамедов: российские вакцины помогают Туркмении успешно справляться с пандемией

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью ТАСС заявил, что применение российских вакцин от коронавирусной инфекции в стране позволяет успешно бороться с пандемией.
Бердымухамедов: российские вакцины помогают Туркмении успешно справляться с пандемией
  • РИА Новости

«Туркменистан стал одной из первых стран в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» на своей территории. И это во многом позволило и позволяет нам успешно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции», — рассказал он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о ситуации с доступом стран к вакцинам от коронавирусной инфекции.

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