Бердымухамедов: российские вакцины помогают Туркмении успешно справляться с пандемией
- РИА Новости
«Туркменистан стал одной из первых стран в мире, которая официально одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» на своей территории. И это во многом позволило и позволяет нам успешно противодействовать пандемии коронавирусной инфекции», — рассказал он.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о ситуации с доступом стран к вакцинам от коронавирусной инфекции.