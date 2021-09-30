Глава ВОЗ прокомментировал ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса в мире

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о ситуации с доступом стран к вакцинам от коронавирусной инфекции.
Глава ВОЗ прокомментировал ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса в мире
  • AP
  • © Matt Rourke

«На настоящий момент в мире применено более 6 млрд доз вакцин, и почти треть мирового населения полностью привита от COVID-19. Но за этими цифрами скрывается ужасное неравенство», — цитирует ТАСС Гебрейесуса. 

Он уточнил, что «более 75% вакцин ушли в страны с высокими доходами и государства с доходами выше среднего».

Глава ВОЗ добавил, что в то же время страны с низкими доходами «получили менее половины процента» мирового объёма вакцин. 

Ранее глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявила, что третья волна коронавируса в Африке продолжает слабеть, однако странам континента следует готовиться к четвёртой.

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