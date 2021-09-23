В ВОЗ сообщили о спаде третьей волны пандемии в Африке

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Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что третья волна коронавируса в Африке продолжает слабеть, однако странам континента следует готовиться к четвёртой.
В ВОЗ сообщили о спаде третьей волны пандемии в Африке
  • Reuters

«За неделю, которая завершилась 19 сентября, в африканских странах было зафиксировано 108 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Количество смертей за указанный период составило 3 тыс. Третья волна продолжает ослабевать», — приводит ТАСС её слова.

По её словам, медицинские работники и различные службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвёртой волне пандемии.

Ранее ВОЗ предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Афганистане.

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