В ВОЗ сообщили о спаде третьей волны пандемии в Африке
- Reuters
«За неделю, которая завершилась 19 сентября, в африканских странах было зафиксировано 108 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Количество смертей за указанный период составило 3 тыс. Третья волна продолжает ослабевать», — приводит ТАСС её слова.
По её словам, медицинские работники и различные службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвёртой волне пандемии.
Ранее ВОЗ предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Афганистане.