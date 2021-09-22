ВОЗ предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Афганистане

Всемирная организация здравоохранения озабочена состоянием системы здравоохранения Афганистана. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса. Если не будут предприняты срочные действия, страна неминуемо столкнётся с гуманитарной катастрофой», — отмечается в заявлении.

Темпы прививочной кампании в Афганистане сокращаются. Более 1,8 млн доз вакцин от COVID-19 остаются неиспользованными.

«Необходимо предпринять быстрые меры по применению этих доз в ближайшие недели и работать в направлении охвата вакцинацией по меньшей мере 20% населения к концу нынешнего года», — считают в ВОЗ.

Ранее в ООН рассказали о намерении талибов* выступить на Генассамблее.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.