В ООН рассказали о намерении талибов выступить на Генассамблее

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Движение «Талибан»* обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН рассказали о намерении талибов выступить на Генассамблее
  • Reuters
  • © Eduardo Munoz

«20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное «Исламский эмират Афганистан», подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21—27 сентября», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

В письме выдвинут новый кандидат на должность постпреда Афганистана при ООН — Мохаммад Сохаил Шахин.

Письмо было направлено в комитет по аккредитации.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» и глава МИД нынешнего кабмина Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в настоящий момент в стране нет никакого сопротивления власти талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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