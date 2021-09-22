В ООН рассказали о намерении талибов выступить на Генассамблее

Движение «Талибан»* обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное «Исламский эмират Афганистан», подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21—27 сентября», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

В письме выдвинут новый кандидат на должность постпреда Афганистана при ООН — Мохаммад Сохаил Шахин.

Письмо было направлено в комитет по аккредитации.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» и глава МИД нынешнего кабмина Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в настоящий момент в стране нет никакого сопротивления власти талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.