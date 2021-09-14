Талибы заявили об отсутствии какого-либо сопротивления их власти в Афганистане

Представитель радикального движения «Талибан»* и глава МИД нынешнего кабмина Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в настоящий момент в стране нет никакого сопротивления власти талибов.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Кабуле, которую в прямом эфире транслирует местный телеканал TOLOnews.

«В настоящее время не существует никакого сопротивления «Исламскому эмирату Афганистан», — цитирует его ТАСС.

Амир Хан Моттаки подчеркнул, что талибы контролируют всю территорию страны.

Он также добавил, что сейчас на афганских территориях «никакие боевые действия не ведутся».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что временное правительство, сформированное в Афганистане «Талибаном», не кажется Вашингтону инклюзивным, несмотря на заверения талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.