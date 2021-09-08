Блинкен не считает сформированное талибами правительство инклюзивным

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Временное правительство, сформированное в Афганистане «Талибаном»*, не кажется Вашингтону инклюзивным, несмотря на заверения талибов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Блинкен не считает сформированное талибами правительство инклюзивным
  • © AP

«Вчера «Талибан» объявил состав нового временного правительства... Несмотря на притворные заявления, что новое правительство будет инклюзивным, список имён состоит исключительно из членов «Талибана» или же тесно связанных с ними лиц, и там нет женщин», — сказал Блинкен.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства. 

Отряды сопротивления талибам отказались признать его и призвали международное сообщество остановить геноцид в стране.

При этом в Китае заявили, что готовы к диалогу с новым правительством Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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