Блинкен не считает сформированное талибами правительство инклюзивным
- © AP
«Вчера «Талибан» объявил состав нового временного правительства... Несмотря на притворные заявления, что новое правительство будет инклюзивным, список имён состоит исключительно из членов «Талибана» или же тесно связанных с ними лиц, и там нет женщин», — сказал Блинкен.
Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.
Отряды сопротивления талибам отказались признать его и призвали международное сообщество остановить геноцид в стране.
При этом в Китае заявили, что готовы к диалогу с новым правительством Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.