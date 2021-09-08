Блинкен не считает сформированное талибами правительство инклюзивным

Временное правительство, сформированное в Афганистане «Талибаном»*, не кажется Вашингтону инклюзивным, несмотря на заверения талибов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Вчера «Талибан» объявил состав нового временного правительства... Несмотря на притворные заявления, что новое правительство будет инклюзивным, список имён состоит исключительно из членов «Талибана» или же тесно связанных с ними лиц, и там нет женщин», — сказал Блинкен.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Отряды сопротивления талибам отказались признать его и призвали международное сообщество остановить геноцид в стране.

При этом в Китае заявили, что готовы к диалогу с новым правительством Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.