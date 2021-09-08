МИД КНР заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана
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«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», — приводит его слова ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, в Пекине надеются, что сформированное талибами правительство будет толерантным и даст отпор террористам.
7 сентября «Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана. Фронт национального сопротивления отказался его признать.
В Кремле заявили, что российская сторона намерена следить за действиями правительства талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.