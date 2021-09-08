МИД КНР заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана

Китайские власти готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением «Талибан»*, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, в Пекине надеются, что сформированное талибами правительство будет толерантным и даст отпор террористам.

7 сентября «Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана. Фронт национального сопротивления отказался его признать.

В Кремле заявили, что российская сторона намерена следить за действиями правительства талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.