Отряды сопротивления талибам отказались признать новое правительство Афганистана

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное представителями радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщается в заявлении фронта.

«ФНС считает объявление «Талибаном» временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу», — говорится в заявлении в Twitter.

Как отмечается, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира».

В заявлении подчёркивается, что законное пребывание у власти может быть достигнуто только путём народного голосования на всеобщих выборах.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России следить за действиями правительства талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.