Отряды сопротивления талибам отказались признать новое правительство Афганистана
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«ФНС считает объявление «Талибаном» временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу», — говорится в заявлении в Twitter.
Как отмечается, нахождение талибов у власти представляет «угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира».
В заявлении подчёркивается, что законное пребывание у власти может быть достигнуто только путём народного голосования на всеобщих выборах.
Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России следить за действиями правительства талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.