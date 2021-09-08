Сопротивление Афганистана призывает ООН остановить геноцид

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана обратился к международному сообществу с призывом остановить геноцид в стране.

Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

«Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом к международному сообществу, ООН и другим международным и региональным организациям остановить геноцид по вине талибов* в Панджшере», — говорится в заявлении.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Отряды сопротивления талибам отказались признать его.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.