Сопротивление Афганистана призывает ООН остановить геноцид
Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.
«Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом к международному сообществу, ООН и другим международным и региональным организациям остановить геноцид по вине талибов* в Панджшере», — говорится в заявлении.
Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.
Отряды сопротивления талибам отказались признать его.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.