В Кремле назвали важными переговоры о признании сертификатов о вакцинации с ЕС
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- РИА Новости
«Мы считаем переговоры очень важными, взаимное признание факта вакцинации (является. — RT) очень важным, и оно должно быть формализовано. Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», — сказал он на брифинге.
Песков отметил, что у сторон были вопросы, связанные с технологией предоставления информации.
«Сейчас работа ведётся в конструктивном ключе. Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.