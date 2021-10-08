В Кремле назвали важными переговоры о признании сертификатов о вакцинации с ЕС

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В Кремле назвали важными переговоры России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса и выразили надежду на скорое решение вопроса.
В Кремле назвали важными переговоры о признании сертификатов о вакцинации с ЕС
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы считаем переговоры очень важными, взаимное признание факта вакцинации (является. — RT) очень важным, и оно должно быть формализовано. Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что у сторон были вопросы, связанные с технологией предоставления информации.

«Сейчас работа ведётся в конструктивном ключе. Мы надеемся, что, собственно, скоро будет результат, это главное», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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