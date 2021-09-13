Лавров прокомментировал использование «Спутника V» в Сан-Марино

Глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в республике.

Он отметил, что страны сотрудничают по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

«Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении препарата «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации от коронавируса в стране.

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.