Лавров прокомментировал использование «Спутника V» в Сан-Марино

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в республике.
Лавров прокомментировал использование «Спутника V» в Сан-Марино
  • © AP

Он отметил, что страны сотрудничают по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

«Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении препарата «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации от коронавируса в стране. 

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить