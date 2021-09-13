Лавров прокомментировал использование «Спутника V» в Сан-Марино
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Он отметил, что страны сотрудничают по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.
«Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении препарата «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации от коронавируса в стране.
Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.