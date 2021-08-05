Глава Минздрава Сан-Марино заявил о политических факторах в ситуации с одобрением «Спутника V» в ЕС

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.

По его словам, в том, что EMA до сих пор не одобрило «Спутник V», есть политические факторы.

«Сейчас мы ждём одобрения. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин. У нас возникли некоторые проблемы, связанные с передвижением наших граждан по Италии. Наш зелёный пропуск (сертификат о вакцинации. — RT) признаётся в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer», — сказал Чиаватта.

Он добавил, что те, кто привился «Спутником V» (около 94% населения Сан-Марино), испытывают сложности с въездом в Италию и с пользованием услугами на её территории, например посещением баров или ресторанов.

«Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы», — отметил министр.

Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».