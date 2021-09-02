РФПИ сообщил данные Минздрава Сан-Марино о применении «Спутника V»
- Reuters
«РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Сан-Марино о применении вакцины «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации в стране», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что «оценка эффективности «Спутника V» осуществлена на основе мониторинга данных за период 25 февраля — 23 августа 2021 года».
В фонде заявили, что «эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21 дня после получения первого компонента».
«При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%», — добавили в РФПИ.
Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.