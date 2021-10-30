«COVID-19 ещё долго будет представлять опасность»: Путин призвал ускорить взаимное признание странами вакцин

Владимир Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами сертификатов о вакцинации. Российский лидер обратил внимание на то, что доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Он также напомнил, что, по мнению экспертов, COVID-19 ещё долго будет представлять опасность, в связи с чем необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Президент России Владимир Путин призвал государства — члены G20 ускорить процесс взаимного признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании саммита G20.

Российский лидер обратил внимание на то, что доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Причиной этого Путин назвал недобросовестную конкуренцию, протекционизм, а также неготовность ряда государств к взаимному признанию вакцин.

«Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе — наиболее пострадавшую туристическую активность», — отметил российский лидер.

Президент напомнил, что, по мнению экспертов, COVID-19 ещё долго будет представлять опасность, в связи с чем необходимо выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Он также обратил внимание на то, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую одобрили уже в 70 странах мира и которая продемонстрировала высокую безопасность и эффективность.

РИА Новости

© Евгений Паулин

«Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V», в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счёт, и мы предлагаем его нашим партнёрам», — заметил президент.

Путин подчеркнул, что масштабные задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией требуют улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах, а также наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

О необходимости взаимного признания сертификатов о вакцинации Владимир Путин говорил и 27 октября, выступая на XVI Восточноазиатском саммите. Президент отмечал, что Москва готова к обмену опытом по практическим вопросам борьбы с инфекциями, а также предложил учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19.

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — подчёркивал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от COVID-19, но в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты.

Песков также сообщал, что Кремль рассчитывает на получение российской вакциной европейской регистрации.

«Работа в этом плане ведётся, мы рассчитываем, что она будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно», — сказал он.

По словам Пескова, «существуют определённые технологические разногласия относительно полноты представленных документов», этим в рабочем порядке занимаются российский Минздрав и другие ведомства, а также РФПИ. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «сейчас речь идёт исключительно о технических формальностях».

30 сентября сотрудник представительства ЕС подтвердил получение запрошенных европейской стороной документов относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации.

В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что ситуация с признанием российских вакцин от коронавируса на Западе является элементом конкуренции.

«До тех пор пока Pfizer не закроет определённую часть рынка, это чистая экономика», — сказал Мантуров, комментируя отсутствие договорённостей о взаимном признании вакцин.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что «есть самые разные причины», по которым договорённости пока ещё не достигнуто. По его словам, существуют объективные основания, касающиеся выверки соответствующих процедур, однако Москва наблюдает предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям.

«Наши европейские коллеги, не стесняясь, публично об этом говорят. Но в большинстве стран ЕС видим интерес к тому, чтобы мы обеспечили максимально комфортные условия для контактов между людьми. Надеюсь, здравый смысл возобладает», — говорил министр.