«Россия стремится вносить вклад в решение проблемы»: Путин — о свободном доступе к вакцинам для граждан всех государств

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в XVI Восточноазиатском саммите, который проходит под председательством Брунея. На повестке дня форума — экономическое восстановление Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоление последствий пандемии COVID-19. RT вёл трансляцию.